Пожарные спасли пожилого мужчину на пожаре в офисе в Уссурийске

ТАСС, 31 августа. Мужчина спасен на пожаре, произошедшем в офисном здании в Уссурийске Приморского края, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"В пожарно-спасательную службу города Уссурийска поступило сообщение о пожаре в офисном помещении, расположенном на улице Некрасова. При проведении разведки пожарные столкнулись с задымлением офиса, расположенного на первом этаже здания. Внутри помещения горели полы. Из огня пожарные при помощи спасательных устройств вывели пожилого мужчину", - сказали в пресс-службе.

В течение 10 минут возгорание было ликвидировано. Его площадь составила два квадратных метра. В тушении были задействованы 11 человек и три единицы техники. Пострадавших нет, отметили в МЧС.