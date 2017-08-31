Четверо тяжелобольных из отдаленных городов доставлены МЧС на лечение в Благовещенск

ТАСС, 31 августа. Четверо человек, которым требовалась срочная высококвалифицированная помощь, доставлены из городов Тынды и Зея в Благовещенск, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, имеющий на борту медицинский модуль, доставил из города Тынды больную женщину и троих мужчин из Зеи в Благовещенск для оказания им экстренной медицинской помощи. Санитарный рейс осуществлялся в рамках приоритетного федерального проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ", - сказали в пресс-службе.

В полете больных сопровождали врач-реаниматолог и медицинская сестра Центра медицины катастроф Амурской области. После посадки пациенты были доставлены в кардиоцентр Амурской областной клинической больницы. "Во время перелета состояние больных не ухудшилось", - отметили в МЧС.