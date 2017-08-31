Всероссийский урок по ОБЖ пройдет более чем в 40 тыс. учебных заведений 1 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС 1 сентября проведут Всероссийский урок по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) более чем в 40 тыс.учебных заведений России, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В День знаний сотрудники МЧС России проведут Всероссийский урок по ОБЖ более чем в 40 тыс. учебных заведений страны. Помимо открытых уроков, в этот день будут проведены тренировки по экстренной эвакуации, показательные выступления пожарных и спасателей, а также демонстрация пожарно-спасательной техники и оборудования", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, также почти в 38 тыс. детских садов с 1 сентября сотрудники МЧС будут проводить интерактивные игры, они покажут детям ростовые куклы в форме пожарного и спасателя и красочные электронные буклеты. "Цель подобных занятий - напомнить детям о правилах поведения в любой экстремальной ситуации и на практике отработать правильные действия при ее возникновении", - пояснил сотрудник пресс-службы. Он отметил, что все мероприятия будут проводиться рамках "Месячника безопасности", который проходит с 15 августа по 15 сентября.

"С преподавательским составом и обслуживающим персоналом до начала учебного года были проведены инструктажи и отработаны способы спасения из задымленной зоны с применением техники и средств защиты органов дыхания. Сотрудники территориальных органов МЧС акцентируют внимание учащихся на правилах поведения в ситуациях, в зависимости от региона проживания и возможных местных рисков", - напомнили в пресс-службе.

Также в течение сентября во всех регионах страны пройдут экскурсии в пожарные части, музеи и на выставки МЧС России.