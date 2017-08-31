Пожарную безопасность в День знаний будут обеспечивать более 53 тыс. сотрудников МЧС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более 53 тыс. сотрудников МЧС обеспечат пожарную безопасность в российских учебных заведениях 1 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В День знаний на время проведения торжественных мероприятий пожарную безопасность образовательных учреждений и граждан нашей страны от МЧС России будет обеспечивать группировка сил и средств федеральной противопожарной службы - более 53 тыс. сотрудников и около 12 тыс. единиц пожарной и спасательной техники", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в 1600 образовательных учреждениях Москвы безопасность обеспечат около 2 тыс. сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев.