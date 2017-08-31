Под Воронежем уничтожено около 200 мин и снарядов времен Великой Отечественной войны

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ВОРОНЕЖ, 31 августа. /ТАСС/. Спасатели Воронежской области уничтожили порядка 200 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, находки обнаружены в Острогожском районе при земляных работах. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.
"На полигоне в Острогожском районе аварийно-спасательная бригада по заявке администрации района уничтожила 198 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, среди них - шесть авиабомб, более 80 минометных мин, 95 артснарядов, 14 ручных гранат", - сообщили в ведомстве.
В аварийно-спасательной бригаде уточнили, что подрыв произведен на площадке в балке "Мелки" в 4,5 км от села Сторожевое.
В годы Великой Отечественной войны на территории Воронежской области шли ожесточенные бои, в земле до сих пор находятся останки погибших военнослужащих и неразорвавшиеся боеприпасы.
По данным МЧС региона, в 2015-2016 годах в Воронежской области из земли изъято и уничтожено около 10 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны, в том числе 36 авиабомб. Спасатели предупреждают, что при обнаружении взрывоопасных предметов их нельзя трогать или пытаться вскрыть, необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в полицию.