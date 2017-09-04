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Развитие горноспасательной службы останется приоритетом работы МЧС России

Общество Безопасная жизнь
4 сентября, 16:43 UTC+3 НОВОКУЗНЕЦК область/ 4, сентября. /ТАСС

Глава МЧС Владимир Пучков возложил цветы к памятнику "Погибшим горноспасателям" на территории Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда

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НОВОКУЗНЕЦК, /Кемеровская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Развитие горноспасательной службы, а также социальная защищенность этих сотрудников продолжает оставаться одним из приоритетов МЧС России. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Пучков в ходе поездки в Новокузнецкий военизированный горноспасательный отряд.

"Профессия шахтера является одной из самых опасных в мире, они знают, если что-то случится, то есть мужественные и подготовленные парни-горноспасатели, которые придут, помогут и минимизируют риски. Развитие горноспасательной службы - это важнейший приоритет для МЧС России. Мы и дальше будем реализовывать все намеченные планы, которые в том числе касаются повышения уровня заработной платы и социальной защищенности сотрудников", - сказал он.

Глава МЧС возложил цветы к памятнику "Погибшим горноспасателям" на территории отряда.

Новокузнецкий военизированный горноспасательный отряд - один из наиболее крупных по своей численности из числа аналогичных подразделений, работающих на территории субъекта. По данным МЧС, в его составе более 450 человек, а это 5 взводов, которые дислоцируются в городах Новокузнецке, Междуреченске и Калтане. Горноспасатели отряда принимали участие в ликвидации последствий одной из крупнейших аварий - на шахте "Распадская" в 2010 году, где 20 горноспасателей, участвовавших в поисково-спасательной операции под землей, во время повторного взрыва погибли.

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