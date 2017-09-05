Спасатели тушат природный пожар площадью 5 гектаров под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сентября. /ТАСС/. Природный пожар площадью более пяти гектаров произошел около Ростова-на- Дону в районе станицы Казачья. Специалисты борются с огнем уже более четырех часов, сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

"Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 13:03. На данный момент площадь, пройденная огнем, составляет более пяти гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", - сказали в пресс-службе.

В региональном МЧС отметили, что на момент сообщения о пожаре площадь составляла порядка 1 тыс. кв. метров. На месте работают 76 человек и 22 единицы техники.