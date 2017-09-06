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Последствия мощного ливня устранили в Благовещенске Амурской области

Общество Безопасная жизнь
6 сентября, 7:32 UTC+3 ТАСС

Во вторник, 5 сентября, единая дежурно-диспетчерская служба города получила 32 заявки на откачку воды

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ТАСС, 6 сентября. Спасатели, пожарные и коммунальщики устранили последствия мощного ливня, который во вторник обрушился на Благовещенск - административный центр Амурской области, сообщила в среду пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Для проведения работ по откачке воды были привлечены три бригады поисково-спасательного отряда Благовещенска, два боевых расчета пожарно-спасательной части №2, работники дорожно-эксплуатационного управления города. С помощью мотопомп и спецтехники воду откачали с подтопленных участков. В некоторых случаях вода самостоятельно ушла с подтопленных территорий", - говорится в сообщении.

Работы продолжались всю ночь, в среду они были завершены.

Ранее сообщалось, что, по данным Амурского гидрометцентра, во вторник в Благовещенске за 11 часов и 13 минут выпало 65 мм осадков. Сильный дождь подтопил некоторые улицы и подворья города.

"В единую дежурно-диспетчерскую службу Благовещенска от населения поступили 32 заявки на откачку воды. Все заявки отработаны в полном объеме", - добавили в региональном главке МЧС России.

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