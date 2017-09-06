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Спасатели ликвидировали природный пожар под Ростовом-на-Дону

Общество Безопасная жизнь
6 сентября, 10:19 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 6, сентября. /ТАСС

Площадь пожара составила более 50 га

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Спасатели потушили природный пожар площадью более 50 га, вспыхнувший во вторник днем на территории между городами Батайск и Ростов-на-Дону. Жертв и пострадавших нет, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области.

Площадь пожара с момента его возникновения в 13:00 вторника до вечера того же дня увеличилась в десять раз.

"Площадь, пройденная огнем у станицы Казачья, составила 50 га, горел камыш в труднодоступных для техники местах", - рассказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что информация о возгорании камыша поступила на пульт дежурного около 13:00 мск вторника, тогда в огне были около 5 га растительности.

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