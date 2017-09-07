В Бурятии пожарные спасли пенсионерку из горящего дома в городе Закаменске

ЦСКА планирует подать заявку на проведение матча за Суперкубок России 2018 годаСпорт 7 сентября, 15:25
Лидеры России, Японии и Монголии прибыли на турнир по дзюдо во ВладивостокеСпорт 7 сентября, 15:20
Tele2 устранил сбой, который произошел в пяти городахЭкономика и бизнес 7 сентября, 15:20
Земля и человеческий капитал: бизнес и власти регионов ДФО презентовали проекты на ВЭФЭкономика и бизнес 7 сентября, 15:19
Глава ЦБ РФ назвала ситуацию с банком "Открытие" "частным случаем"Экономика и бизнес 7 сентября, 15:10
Суд арестовал подростка, устроившего стрельбу в школе в ИвантеевкеПроисшествия 7 сентября, 15:07
Лыжники и биатлонисты РФ ради Паралимпиады готовы пройти платную проверку на допингСпорт 7 сентября, 15:00
Стивен Джеррард будет тренировать "Ливерпуль" в Юношеской лиге УЕФАСпорт 7 сентября, 14:53
Минимальная стоимость билетов на домашние матчи "Зенита" в ЛЕ составляет 400 рублейСпорт 7 сентября, 14:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 7 сентября. Пожилая женщина спасена из горящего дома в городе Закаменске в Бурятии, сообщили в четверг ТАСС в республиканском ГУ МЧС РФ.
"На момент прибытия пожарных горела крыша двухквартирного дома и пристроенная веранда одной из квартир. Прибывшим огнеборцам пожилой хозяин дома сообщил, что в доме находится его 77-летняя супруга", - сказали в пресс-службе.
Войти в дом через дверь было невозможно, так как горела веранда. Пожарные разбили окно и залезли в квартиру. Женщина не могла встать. Пожарные взяли ее на руки и через окно вынесли на улицу, передав затем врачам скорой помощи.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. По данному факту проводится проверка.