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В Бурятии пожарные спасли пенсионерку из горящего дома в городе Закаменске

Общество Безопасная жизнь
7 сентября, 14:00 UTC+3 ТАСС

Огнеборцы вынесли 77-летнюю женщину через окно и передали ее врачам скорой помощи

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ТАСС, 7 сентября. Пожилая женщина спасена из горящего дома в городе Закаменске в Бурятии, сообщили в четверг ТАСС в республиканском ГУ МЧС РФ.

"На момент прибытия пожарных горела крыша двухквартирного дома и пристроенная веранда одной из квартир. Прибывшим огнеборцам пожилой хозяин дома сообщил, что в доме находится его 77-летняя супруга", - сказали в пресс-службе.

Войти в дом через дверь было невозможно, так как горела веранда. Пожарные разбили окно и залезли в квартиру. Женщина не могла встать. Пожарные взяли ее на руки и через окно вынесли на улицу, передав затем врачам скорой помощи.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. По данному факту проводится проверка.

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