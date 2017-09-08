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Пиротехники МЧС подорвали более 750 кг взрывчатки при ликвидации схода селя в КБР

Общество Безопасная жизнь
8 сентября, 15:06 UTC+3 ТАСС

Специалисты также обеспечили условия для работы дорожных служб, занявшихся восстановлением автомобильного сообщения

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ТАСС, 8 сентября. Более 12 направленных подрывов совершено для очистки дорог от селя, сошедшего в Кабардино-Балкарской Республике (КБР). Израсходовано более 750 кг взрывчатых веществ. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс- службе МЧС РФ.

"Спасатели-пиротехники центра "Лидера" МЧС России для восстановления дорог, а также для расчистки русла реки Баксан, которое изменило свое направление, провели 12 направленных подрывов. Более 30 специалистов проводили закладку зарядов на склонах горы, а также в заторах, мешающих течению реки. Подорвав свыше 750 кг взрывчатки, пиротехники обеспечили необходимые условия для работы дорожных служб по восстановлению автомобильного сообщения", - сказали в пресс-службе.

Из-за непогоды в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сель отрезал пять населенных пунктов и около 50 туристических объектов. В кратчайшие сроки были организованы воздушные мосты и осуществлена эвакуация людей, пожелавших покинуть зону ЧС. Для перевозки были задействованы четыре вертолета, которые совершили более 50 рейсов и перевезли свыше 900 человек, в том числе 113 детей, кроме того, вертолеты доставляют в горные села предметы первой необходимости. Всего для местного населения доставлено более 15 тонн продуктов питания.

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