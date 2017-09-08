Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС проверило на пожарную безопасность все избирательные участки Хабаровского края

Общество Безопасная жизнь
8 сентября, 16:42 UTC+3 ТАСС

В ходе проверок инспекторы выявили 115 нарушений, более половины из которых были устранены в короткие сроки

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 8 сентября. Все избирательные участки Хабаровского края проверены по пожарной безопасности перед единым днем голосования, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Инспекторы МЧС проверили 160 объектов на территории края, и в 38 из них были выявлены нарушения. В основном они связаны с отсутствием или неисправностью автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей в помещениях. Всего было выявлено 115 нарушений требований пожарной безопасности, из которых больше половины были в короткие сроки устранены. К административной ответственности было привлечено пять юридических и девять должностных лиц", - сказали в пресс-службе.

В ходе проверок пожарные дали более ста инструктажей сотрудникам избирательных участков. Также они провели 22 тренировки по эвакуации в случае пожара. "Все эти мероприятия выполнены в превентивных целях, чтобы не допустить возгораний и убедиться в подготовленности персонала к экстренным ситуациям. В то же время в день голосования будет организовано усиленное дежурство инспекторского состава Госпожнадзора МЧС России и пожарных", - цитируют в ведомстве замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Алексея Яковлева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Фото
Обновленный шоу-рум по программе реновации жилья
14
Москвичи смогут сходить на экскурсии в первые готовые квартиры по программе реновации
3
Закладная плита и серебряные монеты найдены при реставрации "Зимней гостиницы" на Валааме
Студенты на церемонии вручения студенческих билетов в Болгарской исламской академии
15
Болгарская исламская академия планирует стать центром исламского образования в РФ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров призвал не позволить боевикам сбежать из Сирии
2
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
3
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 года
4
Удальцов допрошен в связи с его заявлениями на пресс-конференции о событиях на Болотной
5
Глава МИД Франции предложил "добавить специй" в диалог с Москвой
6
ЦИК получил минимальное количество жалоб на глав регионов-кандидатов на выборах
7
МЧС предупредило о выпадении снега и сильном ветре в ряде регионов Сибири
Темы дня
Новости партнеров
Реклама