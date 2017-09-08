МЧС проверило на пожарную безопасность все избирательные участки Хабаровского края

ТАСС, 8 сентября. Все избирательные участки Хабаровского края проверены по пожарной безопасности перед единым днем голосования, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Инспекторы МЧС проверили 160 объектов на территории края, и в 38 из них были выявлены нарушения. В основном они связаны с отсутствием или неисправностью автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей в помещениях. Всего было выявлено 115 нарушений требований пожарной безопасности, из которых больше половины были в короткие сроки устранены. К административной ответственности было привлечено пять юридических и девять должностных лиц", - сказали в пресс-службе.

В ходе проверок пожарные дали более ста инструктажей сотрудникам избирательных участков. Также они провели 22 тренировки по эвакуации в случае пожара. "Все эти мероприятия выполнены в превентивных целях, чтобы не допустить возгораний и убедиться в подготовленности персонала к экстренным ситуациям. В то же время в день голосования будет организовано усиленное дежурство инспекторского состава Госпожнадзора МЧС России и пожарных", - цитируют в ведомстве замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Алексея Яковлева.