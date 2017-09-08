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Сотрудники МЧС приняли участие в экологической акции "Чистый берег" в Сибири

Общество Безопасная жизнь
8 сентября, 23:58 UTC+3 ТАСС

Участники разделились на группы, каждой был назначен участок работ на водоемах региона

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ТАСС, 8 сентября. Всероссийская акция "Чистый берег" прошла в Новосибирской области, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"В экологическом мероприятии приняли участие инспекторы МЧС, сотрудники противопожарной службы, работники администраций муниципальных образований, спасатели аварийно-спасательных формирований, представители различных общественных и молодежных организаций, волонтеры, экологи, студенты", - сказали в пресс-службе.

Участники разделились на группы, каждой из которых был назначен свой участок работ на водоемах региона. Спасателям достался участок реки Обь в Ленинском районе. "Всего было пройдено 2,2 тыс. м береговой линии и собрано 114 мешков мусора, а транспорт для его вывоза предоставила администрация района", - добавили в пресс-службе.

Акция "Чистый берег" - традиционное экологическое мероприятие под эгидой МЧС РФ, которое проводится каждый год. 2017 год объявлен Годом экологии на территории России.

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