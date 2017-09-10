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Глава Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС награжден орденом Мужества

Общество Безопасная жизнь
10 сентября, 15:22 UTC+3

Во время тайфуна "Лайонрок" Виталий Плотников улетел в зону ЧС для эвакуации жителей и доставки грузов первой необходимости

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ТАСС, 10 сентября. Начальник Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Виталий Плотников награжден Орденом Мужества за отвагу и высокий профессионализм, проявленные во время ликвидации масштабного паводка на территории Приморского края в сентябре 2016 года.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, церемония награждения прошла в Дальневосточной пожарно-спасательной академии на острове Русский во Владивостоке. Кроме Плотникова государственные и ведомственные награды из рук главы МЧС Владимира Пучкова получили еще несколько дальневосточных спасателей.

Испытание тайфуном

Виталий Плотников за штурвалом вертолета не первый десяток лет. В министерство пришел в 2004 году. "За это время пришлось многое узнать, испытать, где-то даже переосмыслить, не только в отношении к жизни, но и профессиональном мастерстве", - говорит он.

Дальний Восток - сложная территория с точки зрения ЧС, сообщают спасатели. Но тайфун "Лайонрок", обрушившийся на Приморье в конце августа 2016 года, стал настоящим испытанием для них. Вода затопила 40 населенных пунктов, более 4,7 тыс. домов с населением около 15 тыс. человек. Было повреждено 62 моста и более 220 км дорог.
Плотников в первый же день разгула стихии, 29 августа, улетел в зону ЧС в поселок Светлая и возглавил авиагруппировку из шести вертолетов Ми-8 и Ми-26. Там они перебрасывали спасателей, эвакуировали людей в пункты временного размещения и больницы, мониторили уровни воды, доставляли грузы первой необходимости и даже обеспечивали работу избиркомов в труднодоступных северных районах Приморского края.

Но сам начальник авиации не сидел в штабе. Он со своим экипажем выполнял самые сложные задачи, подчеркивают в МЧС. На их плечи лег поиск и спасение людей. Работали в нелетную погоду, в горах и лесах.

"3 сентября после очередной эвакуации населения и при выполнении новых поисково-спасательных работ на отрезанных паводком автомобильных дорогах, был обнаружен участок, где произошло повреждение ЛЭП. Из-за этого пять населенных пунктов остались без электроэнергии. Во взаимодействии с энергетиками, на внешней подвеске, в горной местности экипаж подполковника Плотникова доставил необходимое для восстановления энергоснабжения оборудование", - рассказали в пресс-службе.

Поиск и спасение

Всего за время ликвидации последствий тайфуна экипаж подполковника Плотникова облетел более 12 населенных пунктов края, попавших в зону ЧС. 4 сентября на дороге "Терней - Амгу" в горной местности он обнаружил трех туристов, проведших без еды и воды несколько дней. Их эвакуировали в ближайшее село. "На следующий день ночью в сложных метеоусловиях с населенного пункта Амгу были экстренно эвакуированы 23 человека, в том числе шесть детей и 15 женщин", - вспоминает летчик.

"Благодаря высокому профессионализму в управлении авиационно-спасательным центром при ликвидации ЧС в Приморском крае, слаженным действиям экипажа вертолета Виталия Плотникова было перевезено 332 человека, из них спасены и эвакуированы 212 человек. Обеспечена работа спасателей, доставлено в районы бедствия более 20 тонн гуманитарного груза", - подытожили в ведомстве.

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