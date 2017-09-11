МЧС: возгораний на избирательных участках Забайкалья во время выборов не допущено

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ТАСС, 11 сентября. Сотрудники МЧС Забайкалья не допустили возгораний на избирательных участках в единый день голосования. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка министерства.
"Ни одного случая возгорания не произошло на избирательных участках в прошедший единый день голосования. Дежурившие в местах для голосования сотрудники МЧС не допустили нарушений правил пожарной безопасности и обеспечили защиту от огня важного государственного мероприятия", - сказал представитель МЧС.
Всего в Забайкалье в воскресенье работали 520 избирательных участков. Все они были проверены инспекторами МЧС. Нарушений правил пожарной безопасности во время приемки выявлено не было, подчеркнули в ведомстве.