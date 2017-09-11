В Иркутской области за выходные оштрафованы 18 человек за нарушения безопасности на воде

ТАСС, 11 сентября. Межведомственные патрульные группы провели в прошедшие выходные 52 рейда по водоемам Иркутской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Межведомственные патрульные группы провели за прошедшие выходные 52 рейда. В результате патрулирований, проводимых в рамках обеспечения безопасности людей на водных объектах, составлено 18 протоколов, проведены подворовые обходы", - сказали в ведомстве.

В состав групп, кроме представителей МЧС, вошли представители полиции, рыбнадзора и местных администраций. Всего в рейдах были задействованы 88 человек. В МЧС отмечают, что такие рейды проводятся и будут проводиться регулярно.

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