В Иркутской области за выходные оштрафованы 18 человек за нарушения безопасности на воде

Это был не овердрафт: что происходит с картами СбербанкаЭкономика и бизнес 11 сентября, 19:24
СМИ: "Спартак" отказался от предыгровой тренировки в Словении перед матчем ЛЧСпорт 11 сентября, 19:08
Выставка бездомных кошек пройдет в МосквеСоциальная ответственность 11 сентября, 19:07
Тихонов: футболисты "Крыльев Советов" могли забить "Спартаку-2" больше трех мячейСпорт 11 сентября, 18:56
WADA и Макларен получили уведомления об исках, поданных к ним велосипедистами РФСпорт 11 сентября, 18:56
Блатт: сборные России по баскетболу образца ЧЕ 2011-го и 2017 года очень похожиСпорт 11 сентября, 18:55
Обеды в государственных школах Нью-Йорка стали бесплатнымиСоциальная ответственность 11 сентября, 18:51
Пакистанские фермеры теряют посевыСоциальная ответственность 11 сентября, 18:40
Рой Джонс стал почетным президентом Евразийской федерации профессионального боксаСпорт 11 сентября, 18:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 11 сентября. Межведомственные патрульные группы провели в прошедшие выходные 52 рейда по водоемам Иркутской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Межведомственные патрульные группы провели за прошедшие выходные 52 рейда. В результате патрулирований, проводимых в рамках обеспечения безопасности людей на водных объектах, составлено 18 протоколов, проведены подворовые обходы", - сказали в ведомстве.
В состав групп, кроме представителей МЧС, вошли представители полиции, рыбнадзора и местных администраций. Всего в рейдах были задействованы 88 человек. В МЧС отмечают, что такие рейды проводятся и будут проводиться регулярно.
Памятка о том, как избежать несчастных случаев на водных объектах