Пожарные ликвидировали крупный пожар в спортивном ангаре Бердска Новосибирской области

ТАСС, 11 сентября. Крупный пожар на спортивном объекте города Бердска Новосибирской области ликвидирован, пострадавших нет. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"По прибытии к месту пожарные обнаружили, что ангар горел на площади около 450 кв. метров, что говорит о позднем обнаружении пожара и запоздалом сообщении. По предварительным данным, охранник, обнаруживший пожар, первое время пытался потушить его своими силами, но не смог", - сказали в ведомстве.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, пожарные ликвидировали его в течение часа. Погибших и пострадавших нет, добавили в МЧС.

"На объекте в зале, предположительно, произошло короткое замыкание электропроводки в щитке. Пожарную охрану вызвали поздно, так как пытались самостоятельно тушить огонь. Когда приехали подразделения, уже практически по всей площади горело внутри ангара. В тушении участвовали 14 человек и 4 единицы техники", - процитировали в пресс-службе начальника Бердского пожарно-спасательного гарнизона МЧС РФ Константина Рожко.