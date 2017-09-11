Три человека спаслись при пожаре в Челябинской области, услышав сигнализацию

ТАСС, 11 сентября. Пожар произошел в жилом доме в Чебаркуле Челябинской области, три человека спаслись, услышав пожарную сигнализацию. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Возгорание произошло в квартире жилого дома в Чебаркуле. Женщина и двое детей легли спать. Ее разбудила сирена пожарного извещателя. Она быстро сориентировалась в дыму, укутала детей в одеяла и выбежала на улицу, после чего вызвала пожарные подразделения", - рассказали в пресс- службе.

Возгорание было оперативно ликвидировано, очагом оказался электрочайник.

По данным главка МЧС, в домах Чебаркуля установлено 40 пожарных извещателей. Их монтаж министерство ведет совместно с администрацией. Подобная практика будет продолжаться по всей территории Южного Урала, отметили в ведомстве.