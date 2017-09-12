В Иркутской области с начала года сгорели 240 автомобилей

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ТАСС, 12 сентября. Некорректная эксплуатация машин является причиной их возгорания: с начала года в Иркутской области огнем повреждено или уничтожено 240 автомобилей. Такую статистику во вторник ТАСС привели в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"В Иркутской области с начала года огнем были повреждены 240 транспортных средств. В подавляющем большинстве случаев причиной пожаров стало нарушение правил их устройства и эксплуатации", - сказали в ведомстве.
Также среди причин - неосторожное обращение с огнем, поджог и другие. Пожарные просят автомобилистов регулярно проходить техосмотр и возить с собой исправный огнетушитель. "Около 60% возгораний происходит из-за замыкания электропроводки и неисправности топливной системы. Наличие в автомобиле топлива, обилие пластика, легко горючего обивочного материала салона приводит к тому, что автомобиль полностью сгорает за 5-10 минут", - подчеркнули в МЧС.