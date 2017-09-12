Инспекторы МЧС за неделю оштрафовали 26 нарушителей правил безопасности на воде в Кузбассе

ТАСС, 12 сентября. Межведомственные группы продолжают рейды по водным объектам Кемеровской области. За неделю их работы было выявлено 26 нарушителей правил безопасности на воде, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе местного главка МЧС РФ.

"Государственные инспекторы по маломерным судам МЧС России, спасатели, представители полиции и администраций в составе межведомственных патрульных групп продолжают патрулирование акватории области. За прошедшую неделю к административной ответственности привлечено 26 кузбассовцев, одно судно помещено на специализированную штрафстоянку", - сказали в МЧС.

Самые распространенные нарушения: отсутствие спасательных жилетов, нарушение требований оснащения судна и отсутствие ТО. Навигация в Кузбассе продлится до 29 октября, добавили в МЧС.