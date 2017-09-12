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Спасатели вывели из леса в Томской области двух заблудившихся женщин и ребенка

Общество Безопасная жизнь
12 сентября, 17:19 UTC+3

В поисках приняли участие сотрудники МЧС, спасатели томской областной поисково-спасательной службы, волонтеры отряда "Лиза Алерт" и "Россоюзспаса"

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ТАСС, 12 сентября. Две женщины и 11-летняя девочка, которые ушли в лес за грибами и заблудились, найдены в Томской области, угрозы их здоровью нет. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта 86-й Квартал Томского района в лесном массиве потерялись две молодые женщины и 11-летняя девочка. На поиски заблудившихся грибников были направлены поисково-спасательные группы", - сказали в пресс-службе.

В поисковой операции участвовали спасатели томской областной поисково-спасательной службы, сотрудники МЧС, волонтеры отряда "Лиза Алерт" и "Россоюзспаса". Женщины смогли дозвониться до экстренных служб и сообщить, что находятся возле газопровода. Через три часа спасатели нашли их и доставили в безопасное место. "Всего в поисках было задействовано 33 человека и 14 единиц техники", - уточнили в МЧС.

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