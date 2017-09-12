Спасатели вывели из леса в Томской области двух заблудившихся женщин и ребенка

Посол КНДР в РФ заявил, что Пхеньян не изменит свою позицию из-за санкцийМеждународная панорама 12 сентября, 17:24
СМИ: пьяный британец первым в мире переплыл водохранилище плотины ГувераОбщество 12 сентября, 17:20
Пресс-конференция Рябкова по итогам переговоров с Шэнноном. ВидеотрансляцияПолитика 12 сентября, 17:19
Собеседование гребцов РФ на получение виз США для участия в ЧМ пройдет с 13 по 15 сентябряСпорт 12 сентября, 17:16
"Остаюсь оптимистом": главные цитаты из новой книги Михаила ГорбачеваКультура 12 сентября, 16:54
Морская плавучая ферма появится в СШАСоциальная ответственность 12 сентября, 16:53
Международная федерация пауэрлифтинга отменила наказание Балынцу за футболку с ПутинымСпорт 12 сентября, 16:52
Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 начнется 14 сентябряСпорт 12 сентября, 16:51
Греция и страны ЕАЭС раскрывают потенциал экономического сотрудничества между странамиНовости партнеров 12 сентября, 16:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 12 сентября. Две женщины и 11-летняя девочка, которые ушли в лес за грибами и заблудились, найдены в Томской области, угрозы их здоровью нет. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"В пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта 86-й Квартал Томского района в лесном массиве потерялись две молодые женщины и 11-летняя девочка. На поиски заблудившихся грибников были направлены поисково-спасательные группы", - сказали в пресс-службе.
В поисковой операции участвовали спасатели томской областной поисково-спасательной службы, сотрудники МЧС, волонтеры отряда "Лиза Алерт" и "Россоюзспаса". Женщины смогли дозвониться до экстренных служб и сообщить, что находятся возле газопровода. Через три часа спасатели нашли их и доставили в безопасное место. "Всего в поисках было задействовано 33 человека и 14 единиц техники", - уточнили в МЧС.