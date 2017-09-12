В Томске задержан подозреваемый в поджоге жилых домов

ТАСС, 12 сентября. Мужчина, подозреваемый в совершении трех поджогов в частном секторе Томска, задержан. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В Ленинском районе Томска произошло три пожара в жилом секторе, причиной которых, предположительно, стали поджоги. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, подозреваемое в совершении преступлений. Мужчина задержан", - сказал собеседник агентства.

Все пожары произошли 9 сентября. Первым пожарным поступило сообщение о горящих сараях на улице Большой Подгорной. Через час - о пожаре в жилом доме на улице Омской, его площадь составила 60 кв. метров. В это же время загорелся жилой дом в Анжерском переулке. В последнем случае полностью сгорел дом, придомовые постройки и баня. В ходе тушения произошел взрыв газового баллона.