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МЧС Югры установило пожарные извещатели в 500 квартирах социально незащищенных людей

Общество Безопасная жизнь
12 сентября, 18:48 UTC+3 ТАСС

Планируется установить устройства еще в 400 квартирах в этом году

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ТАСС, 12 сентября. Пожарные извещатели последней модели установлены в 500 квартирах социально незащищенных граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе окружного ГУ МЧС РФ.

"С начала года на территории ХМАО ведутся работы по внедрению перспективных систем пожарной безопасности. Совместно с социальными работниками такие устройства было решено установить в квартирах одиноких пожилых людей, ветеранов, людей с ограниченными физическими возможностями - всех тех, кому в случае пожара самостоятельно эвакуироваться будет сложно. Специалисты уже установили извещатели с GSM-модулем более чем в 500 квартирах и эта работа продолжается", - сказали в ведомстве.

Планируется, что извещатели будут установлены еще в 400 квартирах до конца года. Также рассматривается вопрос об их установке в квартирах многодетных семей, проживающих в домах с низкой пожарной устойчивостью, отметили в МЧС.

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