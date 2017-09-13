Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 7 км

Общество Безопасная жизнь
13 сентября, 8:19 UTC+3 ТАСС

По данным МЧС, вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 сентября. Сотрудники Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) зарегистрировали днем 13 сентября пепловый выброс на вулкане Шивелуч. Высота выброса составила до 7 тыс. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"Пепловый шлейф распространился на 58 км в юго-восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, международные трассы движения самолетов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районе Шивелуча.

Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 км от поселка Ключи и 450 км от города Петропавловск-Камчатский, на левобережье широтного отрезка реки Камчатки, в 40 км от нее, между притоками Еловка и Ильченец. Высота вулкана - 3 тыс. 283 м.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
2
Apple презентовала флагман iPhone X, новый смартфон и автономные часы
3
День X: насколько хороши новые модели iPhone
4
Водитель сбил трех человек на тротуаре в Петербурге
5
Победа ЦСКА позволила России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
6
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл "Бенфику" в матче футбольной Лиги чемпионов
7
РФ предлагает создать вооруженную миссию ООН на Украине сроком на шесть месяцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама