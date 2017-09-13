Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 7 км

Лалович: российские борцы своими результатами на ЧМ усыпили бдительность соперниковСпорт 13 сентября, 9:05
В NASA уверены, что экспедиция на Марс может состояться в ближайшие 20 летКосмос 13 сентября, 8:48
Крупнейшая новосибирская сеть кинотеатров не планирует отказываться от показа "Матильды"Культура 13 сентября, 8:43
Экипаж новой экспедиции перешел с корабля "Союз" на борт МКСКосмос 13 сентября, 8:30
В NASA обсуждают возможность очередного продления миссии аппарата New HorizonsКосмос 13 сентября, 8:22
Монфис снялся с турнира ATP в Санкт-Петербурге из-за травмыСпорт 13 сентября, 8:16
День X: насколько хороши новые модели iPhoneЭкономика и бизнес 13 сентября, 8:00
Умерла депутат Госдумы Ирина ЕвтушенкоПолитика 13 сентября, 7:24
Президентом Сингапура впервые стала женщинаМеждународная панорама 13 сентября, 7:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 13 сентября. Сотрудники Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) зарегистрировали днем 13 сентября пепловый выброс на вулкане Шивелуч. Высота выброса составила до 7 тыс. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.
"Пепловый шлейф распространился на 58 км в юго-восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, международные трассы движения самолетов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районе Шивелуча.
Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 км от поселка Ключи и 450 км от города Петропавловск-Камчатский, на левобережье широтного отрезка реки Камчатки, в 40 км от нее, между притоками Еловка и Ильченец. Высота вулкана - 3 тыс. 283 м.