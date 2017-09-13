Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 7 км

ТАСС, 13 сентября. Сотрудники Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) зарегистрировали днем 13 сентября пепловый выброс на вулкане Шивелуч. Высота выброса составила до 7 тыс. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"Пепловый шлейф распространился на 58 км в юго-восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, международные трассы движения самолетов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районе Шивелуча.

Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 км от поселка Ключи и 450 км от города Петропавловск-Камчатский, на левобережье широтного отрезка реки Камчатки, в 40 км от нее, между притоками Еловка и Ильченец. Высота вулкана - 3 тыс. 283 м.