В Хабаровском крае ведется поиск двух пропавших грибников

ТАСС, 13 сентября. Двое мужчин ушли в лес за грибами в районе поселка Снежный в Хабаровском крае и пропали, ведется их поиск, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Поисковая операция проходит в Комсомольском районе. Вблизи поселка Снежный при сборе грибов пропали двое мужчин. Их поисками сейчас занимаются сотрудники поисково-спасательного отряда управления ГО и ЧС города Комсомольска-на-Амуре", - казали в пресс-службе.

Еще один грибник, пропавший 12 сентября в районе поселка Дуки, самостоятельно выбрался из леса. Его поисками занимались шесть сотрудников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.