Инспекторы МЧС Еврейской АО выявили за лето 140 нарушителей правил судовождения

ТАСС, 13 сентября. ГУ МЧС Еврейской автономной области подвело итоги акции безопасности на воде, проходившей в регионе с 1 июня по 31 августа. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе главка.

"На водных объектах проведено свыше 170 патрулирований, по результатам надзорных мероприятий выявлено около 140 нарушений правил пользования маломерными судами. Нарушители привлечены к административной ответственности в виде административных штрафов. Десять человек привлечено к ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на воде и правил общественного порядка", - сказали в пресс-службе, ссылаясь на доклад начальника Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по ЕАО Сергея Петухова.

Летом в регионе действовали три официальных пляжа. В ходе патрулирований сотрудники МЧС выявили еще 42 несанкционированных. Всего в рейдах принимали участие 70 межведомственных групп численностью 300 человек.

"Проводимые мероприятия позволили улучшить ситуацию с обеспечением безопасности людей на водных объектах области. Несчастных случаев в местах организованного отдыха на воде не допущено, происшествий, связанных с эксплуатацией маломерных судов не зафиксировано. За период проведения месячника произошло семь происшествий, в которых погибли семь человек. Основная причина гибели людей на воде - собственная беспечность, пренебрежение правилами безопасного поведения и нахождение на водоемах в состоянии алкогольного опьянения", - подчеркнули в ведомстве.