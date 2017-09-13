Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инспекторы МЧС Еврейской АО выявили за лето 140 нарушителей правил судовождения

Общество Безопасная жизнь
13 сентября, 12:45 UTC+3

Нарушителям выписаны административные штрафы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 сентября. ГУ МЧС Еврейской автономной области подвело итоги акции безопасности на воде, проходившей в регионе с 1 июня по 31 августа. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе главка.

"На водных объектах проведено свыше 170 патрулирований, по результатам надзорных мероприятий выявлено около 140 нарушений правил пользования маломерными судами. Нарушители привлечены к административной ответственности в виде административных штрафов. Десять человек привлечено к ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на воде и правил общественного порядка", - сказали в пресс-службе, ссылаясь на доклад начальника Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по ЕАО Сергея Петухова.

Летом в регионе действовали три официальных пляжа. В ходе патрулирований сотрудники МЧС выявили еще 42 несанкционированных. Всего в рейдах принимали участие 70 межведомственных групп численностью 300 человек.

"Проводимые мероприятия позволили улучшить ситуацию с обеспечением безопасности людей на водных объектах области. Несчастных случаев в местах организованного отдыха на воде не допущено, происшествий, связанных с эксплуатацией маломерных судов не зафиксировано. За период проведения месячника произошло семь происшествий, в которых погибли семь человек. Основная причина гибели людей на воде - собственная беспечность, пренебрежение правилами безопасного поведения и нахождение на водоемах в состоянии алкогольного опьянения", - подчеркнули в ведомстве. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил уголовное дело в отношении замглавы ФСИН
2
В Госдуме почтили память депутата Евтушенко минутой молчания
3
Эрдоган: Турция будет самостоятельно принимать меры в обеспечении безопасности
4
Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды"
5
Похороны депутата Госдумы Ирины Евтушенко пройдут в Томске в субботу
6
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
7
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама