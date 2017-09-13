В ГУ МЧС по Свердловской области прибыли 35 выпускников вузов министерства

ТАСС, 13 сентября. Новое пополнение офицеров прибыло на службу в главк МЧС РФ по Свердловской области, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Ряды офицеров Главного управления МЧС России по Свердловской области пополнили 35 выпускников вузов МЧС России. Большинство из них несут службу в должности начальника караула пожарно-спасательной части", - сказали в пресс-службе.

В среду всех новичков собрали на методический сбор под руководством замначальника главка Валерия Казакова. Он пожелал им удачи в службе и карьерного роста. После этого лейтенанты сдали зачеты по профессиональной подготовке в теории и на практике.