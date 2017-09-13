В Воронеже начались соревнования пожарных, работающих на АЭС

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ТАСС, 13 сентября. Соревнования пожарных, защищающих атомные электростанции страны, начались в среду в Воронеже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"В борьбу за переходящий кубок включились команды Балаковской, Белоярской, Калининской, Ленинградской, Нововоронежской и Смоленской АЭС. Отдельно стоит отметить, что от каждой станции представлены как мужская, так и женская команды", - сказали в ведомстве.
Соревнования открылись на территории пожарно-спасательной части № 14 МЧС РФ, прикрывающей Нововоронежскую АЭС. "Символично, что эти соревнования проходят на базе пожарной части, которая в 2016 году признана лучшей пожарной частью России. У нас богатые традиции. Между подразделениями Нововоронежской АЭС подобные соревнования проходят более 25 лет", - приводят в пресс-службе слова директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова, приветствовавшего участников команд.
Команды пожарных прошли проверку теоретических и практических навыков. В четверг, 14 сентября, соревнования продолжатся.