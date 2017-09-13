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Лучшим спасателем Кавказа в 2017 году признан сотрудник ставропольского главка МЧС

Общество Безопасная жизнь
13 сентября, 18:56 UTC+3 ТАСС

Александр Дагаев уже 14 лет служит в Ставропольском поисково-спасательном отряде

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ТАСС, 13 сентября. Спасатель Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Дагаев победил в региональном этапе конкурса "Созвездие мужества". Он будет представлять Северо-Кавказский федеральный округ на всероссийском этапе. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Южного регионального центра министерства.

"За плечами этого человека десятки крупных спасательных операций: ликвидация последствий наводнения в станице Барсуковская, поиски пострадавших из-за схода лавин в Кабардино-Балкарии, дежурство на Транскавказской автомагистрали и Эльбрусе. Напряженным для Александра было лето этого года, когда на Ставрополье произошло крупнейшее наводнение", - рассказали в МЧС.

Спасать жизни Дагаев начал еще будучи студентом, когда вступил в один из первых в стране добровольных студенческих спасотрядов. После вуза пришел в Ставропольский поисково-спасательный отряд, где служит уже 14 лет.

"Спасатель - это универсальный человек. Он должен уметь многое. Но чем меньше у нас выездов, тем радостнее на душе от того, что никто не попал в беду", - цитируют спасателя в ведомстве.

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