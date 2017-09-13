Лучшим спасателем Кавказа в 2017 году признан сотрудник ставропольского главка МЧС

Оргкомитет ОИ-2020 заключил спонсорские контракты внутри страны на рекордные $2,8 млрдСпорт 13 сентября, 19:45
Генсек ООН призвал власти Мьянмы приостановить военные операции в штате РакхайнМеждународная панорама 13 сентября, 19:23
"Ночлежка" предложила бизнесу потратить новогодние бюджеты на благотворительностьСоциальная ответственность 13 сентября, 19:09
Тренер ФК "Копенгаген": "Локомотив" - самый сильный клуб в группе Лиги ЕвропыСпорт 13 сентября, 19:02
Высотки могут навредить психике человекаСоциальная ответственность 13 сентября, 19:01
Совет банковской ассоциации "Россия" избрал главой бывшего первого зампреда ЦБЭкономика и бизнес 13 сентября, 18:51
Убийство 10 членов неконтактного племени расследуют в БразилииСоциальная ответственность 13 сентября, 18:46
WADA не уведомляло ПКР о наличии российских паралимпийцев в списке 95 закрытых делСпорт 13 сентября, 18:45
Медведчук: для США главное убрать русский язык из украинских школМеждународная панорама 13 сентября, 18:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 13 сентября. Спасатель Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Дагаев победил в региональном этапе конкурса "Созвездие мужества". Он будет представлять Северо-Кавказский федеральный округ на всероссийском этапе. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Южного регионального центра министерства.
"За плечами этого человека десятки крупных спасательных операций: ликвидация последствий наводнения в станице Барсуковская, поиски пострадавших из-за схода лавин в Кабардино-Балкарии, дежурство на Транскавказской автомагистрали и Эльбрусе. Напряженным для Александра было лето этого года, когда на Ставрополье произошло крупнейшее наводнение", - рассказали в МЧС.
Спасать жизни Дагаев начал еще будучи студентом, когда вступил в один из первых в стране добровольных студенческих спасотрядов. После вуза пришел в Ставропольский поисково-спасательный отряд, где служит уже 14 лет.
"Спасатель - это универсальный человек. Он должен уметь многое. Но чем меньше у нас выездов, тем радостнее на душе от того, что никто не попал в беду", - цитируют спасателя в ведомстве.