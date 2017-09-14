Сотрудники МЧС нашли геолога, потерявшегося пять дней назад в тайге в Хабаровском крае

ТАСС, 14 сентября. Сотрудник геологического отряда, пропавший в тайге в Хабаровском крае 8 сентября, найден живым. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"13 сентября при проведении поисково-спасательных работ мы обнаружили пострадавшего на берегу реки Колтуха. Виталий пять суток провел в тайге, был уставший, мокрый весь, но держался бодро, молодцом. Оказали ему первую помощь и доставили на лодке в Лесопильное" - цитируют в ведомстве спасателя Юрия Конкина, участвовавшего в операции.

Найти мужчину помог сотовый телефон, по которому он позвонил коллегам и сообщил, что находится возле небольшой речки в заброшенном зимовье. Другие геологи передали эту информацию спасателям. Также в поисках помогли местные жители.

"При разговоре с местными, один из жителей сообщил, что накануне, поднимаясь по реке Колтухе, заметил костер, но ни лодок, ни людей не было. Спасатели приняли решение с утра вместе с проводником выдвинуться в район, где он предположительно видел костер", - уточнили в пресс-службе.

Поисковая группа МЧС состояла из семи опытных спасателей и четырех кинологических расчетов. По их подсчетам, пропавший геолог ушел от лагеря более чем на 10 км. "Зажигалка была, очень берег ее, пять дней костры жег, это помогло. И, конечно, желание жить", - приводят в пресс-службе рассказал спасенного.