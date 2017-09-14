Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудники МЧС нашли геолога, потерявшегося пять дней назад в тайге в Хабаровском крае

Общество Безопасная жизнь
14 сентября, 15:06 UTC+3

Пропавший ушел от лагеря более чем на 10 км

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 сентября. Сотрудник геологического отряда, пропавший в тайге в Хабаровском крае 8 сентября, найден живым. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"13 сентября при проведении поисково-спасательных работ мы обнаружили пострадавшего на берегу реки Колтуха. Виталий пять суток провел в тайге, был уставший, мокрый весь, но держался бодро, молодцом. Оказали ему первую помощь и доставили на лодке в Лесопильное" - цитируют в ведомстве спасателя Юрия Конкина, участвовавшего в операции.

Найти мужчину помог сотовый телефон, по которому он позвонил коллегам и сообщил, что находится возле небольшой речки в заброшенном зимовье. Другие геологи передали эту информацию спасателям. Также в поисках помогли местные жители.

"При разговоре с местными, один из жителей сообщил, что накануне, поднимаясь по реке Колтухе, заметил костер, но ни лодок, ни людей не было. Спасатели приняли решение с утра вместе с проводником выдвинуться в район, где он предположительно видел костер", - уточнили в пресс-службе.

Поисковая группа МЧС состояла из семи опытных спасателей и четырех кинологических расчетов. По их подсчетам, пропавший геолог ушел от лагеря более чем на 10 км. "Зажигалка была, очень берег ее, пять дней костры жег, это помогло. И, конечно, желание жить", - приводят в пресс-службе рассказал спасенного.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
7
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконов
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
26
Празднование 870-летия Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: главы 17 антидопинговых организаций призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018
2
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
3
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
4
Ракетный комплекс "Искандер-М" получил новые типы ракет
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Слуцкий: заявления Госдепа о размещении миротворцев на границе РФ и Украины враждебны
7
Росгвардия предлагает ввести регистрацию и учет пневматического оружия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама