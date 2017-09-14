Вертолет МЧС доставил из города Зея в Благовещенск двух тяжелобольных пациентов

ТАСС, 14 сентября. Двое человек, которым требовалась срочная высококвалифицированная медпомощь, доставлены из города Зея в Благовещенск вертолетом МЧС РФ. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, имеющий на борту медицинский модуль, доставил из Зеи двух больных в Благовещенск для оказания им экстренной медицинской помощи в Амурской областной клинической больнице. Санитарный рейс осуществлялся в рамках приоритетного проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ", - сказали в пресс-службе.

В полете пациентов сопровождали врач-реаниматолог и медицинская сестра Центра медицины катастроф. Во время перелета их состояние больных не ухудшилось, отметили в главке.