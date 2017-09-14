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В Бурятии спасатели нашли по сотовому телефону женщину, два дня пробывшую в лесу

Общество Безопасная жизнь
14 сентября, 18:32 UTC+3 ТАСС

Пропавшая вышла на связь и сообщила, что идет вдоль железнодорожных путей, где ее и обнаружили спасатели

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ТАСС, 14 сентября. Женщина, которая два дня блуждала в лесу в Заиграевском районе Бурятии, найдена, ее здоровью угрозы нет. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"Жительница села Илька провела в лесу две ночи. В ходе поисков мы обследовали местность между поселками Челутай, Горхон и Новоильинск. Позже женщина вышла на связь и сообщила, что идет вдоль железнодорожных путей. Мы сразу же отправились обследовать этот сектор, нашли ее между поселком Новоильинск и станцией Лесозаводской. Медицинская помощь женщине не потребовалась", - цитируют в ведомстве начальника поисково-спасательного отряда №1 Максима Бадмаева.

Женщину вывезли из леса и доставили к родственникам. Вся поисковая операция заняла семь часов, в ней принимали участие шесть спасателей и служебная собака.

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