Пожарные эвакуировали 38 человек на пожаре в жилом доме в Уфе

ТАСС, 14 сентября. Пожар произошел в жилом 10-этажном доме в Уфе. В ходе его тушения пожарные эвакуировали 38 человек, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений установлено, что происходит горение в квартире на восьмом этаже. Огонь перекинулся на балкон девятого этажа. Из дома пожарными подразделениями эвакуировано 38 человек, в том числе 13 детей", - сказал собеседник агентства.

Пожар был ликвидирован в течение часа. Никто не пострадал, отметили в МЧС. Дознаватели ведомства выясняют причину возгорания.