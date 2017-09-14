Пожарные эвакуировали 38 человек на пожаре в жилом доме в Уфе

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ТАСС, 14 сентября. Пожар произошел в жилом 10-этажном доме в Уфе. В ходе его тушения пожарные эвакуировали 38 человек, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений установлено, что происходит горение в квартире на восьмом этаже. Огонь перекинулся на балкон девятого этажа. Из дома пожарными подразделениями эвакуировано 38 человек, в том числе 13 детей", - сказал собеседник агентства.
Пожар был ликвидирован в течение часа. Никто не пострадал, отметили в МЧС. Дознаватели ведомства выясняют причину возгорания.