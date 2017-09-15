Вертолет МЧС РФ эвакуирует заболевшего моряка с кипрского судна у берегов Крыма

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ТАСС, 15 сентября. Член экипажа судна под флагом Кипра, которому потребовалась срочная медицинская помощь, будет доставлен в Симферополь вертолетом МЧС. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в республиканском главке МЧС.
"В 12:15 с судна "Праеториус" под флагом Кипра, находящегося в акватории Черного моря на расстоянии 60 морских миль от Севастополя, поступила информация о том, что одному из членов экипажа требуется срочная медицинская помощь. На место из аэропорта Симферополя вылетел вертолет Ми-8 МЧС РФ", - сказал собеседник агентства. Гражданство пострадавшего пока неизвестно.
На борту вертолета находятся врачи республиканского Центра медицины катастроф. В 14:50 пострадавший поднят на борт с помощь лебедки. В Симферополе пациента отправят в медицинское учреждение.