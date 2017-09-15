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Более 40 населенных пунктов Владимирской области обесточены из-за непогоды

Общество Безопасная жизнь
15 сентября, 16:24 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 15, сентября. /ТАСС

Электроснабжение отключено в Судогодском, Селивановском и Петушинском районах

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ВЛАДИМИР, 15 сентября. /ТАСС/. Энергоснабжение отключено в трех районах Владимирской области из-за ухудшения погодных условий. Без света остаются 42 населенных пункта, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС по Владимирской области.

"В 14:30 (мск) в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Владимирской области поступила информация об отключении энергоснабжения в трех муниципальных районах Владимирской области: Судогодском, Селивановском, Петушинском. Всего в зоне отключения находится 42 населенных пункта", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в местах отключения работают бригады энергетиков, к ликвидации происшествия привлечено 18 человек, семь единиц техники, в том числе шесть человек и три единицы техники от МЧС России.

Ранее в пресс-службе МРСК Центра и Приволжья сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий на территории Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областей в филиалах компании вводится режим повышенной готовности. В МРСК Центра уточнили, что ухудшение погоды прогнозируется также в Костромской, Тверской и Ярославской областях, находящиеся в зоне операционной ответственности компании, филиалы которой также мобилизованы и готовы к ликвидации последствий возможных технологических нарушений. По сообщениям Росгидрометцентра, в ближайшее время в этих регионах ожидаются дожди, грозы, усиление ветра.

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