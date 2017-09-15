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В Иркутске наградили студентов-добровольцев, тушивших летом лесные пожары

Общество Безопасная жизнь
15 сентября, 17:20 UTC+3 ТАСС

Волонтеры ликвидировали 315 возгораний сухой травы и участвовали в тушении 125 пожаров

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ТАСС, 15 сентября. Студенты-добровольцы, помогавшие тушить лесные пожары в Иркутской области, получили награды регионального правительства и ГУ МЧС по области. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Совместно с инспекторами по пожарному надзору студенты проводили профилактические мероприятия в садоводствах и населенных пунктах, прилегающих к лесным массивам. Добровольцам удалось охватить 11 районных муниципальных образований области. Во время патрулирований студенческими отрядами было ликвидировано 315 возгораний сухой травы, ребята также приняли участие в тушении 125 пожаров", - сказали в пресс-службе.

Всего было награждено 18 студентов.

"Уверен, что добровольческое движение будет развиваться, расти, и ваш опыт будет востребован в последующие годы. Мы во своей стороны продолжим оказывать отрядам всемерное содействие и поддержку", - цитируют в ведомстве первого заместителя губернатора Владимира Дорофеева.

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