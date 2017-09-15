Электроснабжение во Владимирской и Тверской областях будет восстановлено к 18:00 мск

ТАСС, 15 сентября. Отключения электричества из-за непогоды произошло в 68 населенных пунктах Владимирской и Тверской областей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Во Владимирской и Тульской областях в пяти муниципальных образованиях произошло нарушение энергоснабжения. В зону отключения попали 68 населенных пунктов. Ведутся восстановительные работы. Ориентировочное время подключения электроэнергии в остальных населенных пунктах до 18:00 мск пятницы", - сказали в пресс-службе.

МЧС РФ объявило штормовое предупреждение в пятницу в Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Тверской, Костромской и Московской областях. В них ожидаются сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.