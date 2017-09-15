Электроснабжение во Владимирской и Тверской областях будет восстановлено к 18:00 мск

Бах назвал неверной информацию об исключении тяжелой атлетики из программы Олимпиады-2020Спорт 15 сентября, 18:53
Фазель: IIHF не видит оснований не допускать сборные России по хоккею на ОИ-2018Спорт 15 сентября, 18:46
Фазель: семь допинг-проб, взятых IIHF и ФХР в 2016 году, оказались положительнымиСпорт 15 сентября, 18:44
Минюст намерен в 20 раз увеличить штраф для пьяных пилотовОбщество 15 сентября, 18:40
Изменение климата грозит вымиранием рыбыСоциальная ответственность 15 сентября, 18:36
Завершена реконструкция шпиля здания МИД в МосквеОбщество 15 сентября, 18:35
Дети-беженцы сталкиваются с жестоким обращением и эксплуатациейСоциальная ответственность 15 сентября, 18:26
Риди: WADA во многом не согласно с NADO, требующим отстранения России от Игр-2018Спорт 15 сентября, 18:24
МОК: работа комиссии по допинг-пробам ОИ-2014 должна завершиться до конца годаСпорт 15 сентября, 18:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 сентября. Отключения электричества из-за непогоды произошло в 68 населенных пунктах Владимирской и Тверской областей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ.
"Во Владимирской и Тульской областях в пяти муниципальных образованиях произошло нарушение энергоснабжения. В зону отключения попали 68 населенных пунктов. Ведутся восстановительные работы. Ориентировочное время подключения электроэнергии в остальных населенных пунктах до 18:00 мск пятницы", - сказали в пресс-службе.
МЧС РФ объявило штормовое предупреждение в пятницу в Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Тверской, Костромской и Московской областях. В них ожидаются сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.