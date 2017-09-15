Сотрудники МЧС провели субботник на месте братской могилы павших в Сталинградской битве

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ТАСС, 15 сентября. Субботник в рамках всероссийской акции "Зеленая Россия" прошел в сквере имени 8-го марта в Волгограде. В нем приняли участие сотрудники МЧС города, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе областного главка министерства.
"Место для уборки было выбрано не случайно. Сквер имени 8-го марта разбит на месте массового захоронения и советских солдат и мирных граждан в годы сражений Сталинградской битвы. Здесь же сейчас располагается мемориал в память о погибших", - сказали в ведомстве.
Участники субботника привели в порядок большую часть сквера, уделив особое внимание зоне вблизи мемориала, отметили в МЧС. Весь собранный мусор был утилизирован. Субботники в рамках акции "Зеленая Россия" продолжатся в регионе.