Власти Калмыкии отменили особый противопожарный режим в республике

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ТАСС, 15 сентября. Особый противопожарный режим в Калмыкии отменен, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"Распоряжением правительства Республики Калмыкия на территории республики отменен особый противопожарный режим и режим повышенной готовности. Решение о снятии режима было принято в связи с понижением класса пожарной опасности и стабилизацией пожарной обстановки на территории республики", - сказал представитель ведомства.
Особый противопожарный режим был введен в Калмыкии с 1 июля. Во время его действия было запрещено разводить костры, сжигать траву, разрешалось проводить пожароопасные работы в специально отведенных для этого местах.