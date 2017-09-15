Власти Калмыкии отменили особый противопожарный режим в республике

ТАСС, 15 сентября. Особый противопожарный режим в Калмыкии отменен, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

"Распоряжением правительства Республики Калмыкия на территории республики отменен особый противопожарный режим и режим повышенной готовности. Решение о снятии режима было принято в связи с понижением класса пожарной опасности и стабилизацией пожарной обстановки на территории республики", - сказал представитель ведомства.

Особый противопожарный режим был введен в Калмыкии с 1 июля. Во время его действия было запрещено разводить костры, сжигать траву, разрешалось проводить пожароопасные работы в специально отведенных для этого местах.