В Крыму создано подразделение добровольной пожарной охраны

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Подразделение корпуса добровольной пожарной охраны (ДПО) сил МЧС создано в республике Крым. Ежедневно на дежурство заступает порядка десяти пожарно-спасательных постов с участием добровольцев, в задачи которых входит предупреждение и борьба с природными очагами возгораний, сообщил в пятницу на коллегии Южного регионального центра МЧС России начальник управления пожарно-спасательных сил и специальных формирований Илья Константинов.

"Еще три-четыре месяца назад в Крыму не было ни одного добровольца (пожарной охраны), сейчас их в реестре уже 59. Дежурство в дневное время организовано на десяти постах", - сказал Константинов.

Всего на территории Южного федерального округа в этом году было создано пять новых подразделений добровольной пожарной охраны. Посты работают в 20 населенных пунктах, где проживает более 30 тыс. человек. В Северо-Кавказском округе, который также входит в зону ответственности Южного регионального центра МЧС, посты созданы в девяти отдаленных горных селах с населением более 26 тыс. человек.

"Как показал опыт при тушении ландшафтных пожаров, в частности, в Волгоградской области, было привлечено большое количество добровольцев. В том числе благодаря их участию удалось своевременно локализовать эти пожары, не дать им распространиться на населенные пункты", - рассказал ТАСС Константинов.

Добровольными подразделениями пожарной охраны с начала этого года на юге России самостоятельно потушено 96 пожаров и более одной тысячи возгораний сухой травы. Силы ДПО принимали участие в ликвидации 1,1 тыс. значительных пожаров, добровольцами было спасено из огня 78 человек.