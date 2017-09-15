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Возгорание камыша площадью более 100 га спустя сутки потушили под Ростовом-на-Дону

Общество Безопасная жизнь
15 сентября, 18:22 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 15, сентября. /ТАСС

Возгорание ликвидировали около 30 пожарных и 11 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сентября. /ТАСС/. Пожарные спустя сутки потушили возгорание камыша на площади более 100 га под Ростовом-на-Дону. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в главке МЧС по Ростовской области.

"Огонь был потушен почти спустя сутки после сообщения. К работам по ликвидации возгорания был привлечен вертолет Ми-8 МЧС РФ, так как подъезд ко всем двум очагам был затруднен", - отметил собеседник агентства.

Всего в борьбе с огнем участвовали около 30 пожарных и 11 единиц техники.

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