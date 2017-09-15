Более 18 тыс. сотрудников МЧС поучаствуют в богослужениях в честь иконы Неопалимая купина

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Более 18 тыс. сотрудников МЧС РФ примут участие в богослужениях в честь иконы Божией Матери Неопалимая купина 17 сентября, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Участие сотрудников министерства в богослужениях в честь святыни Неопалимая купина уже стало доброй традицией. В этом году планируется участие около 18 тыс. сотрудников МЧС в более чем тысяче православных храмов России", - сказал собеседник агентства. Икона Неопалимая Купина издавна почиталась верующими как защитница от пожаров, стихийных бедствий и катастроф, связанных с огнем и молнией. Верующие православные пожарные считают ее своей "профессиональной" иконой.

В Москве праздничная литургия состоится в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя. В ней примут участие руководство МЧС, сотрудники министерства, центра "Лидер", отряда "Центроспас", курсанты ведомственных вузов. Также в этот день спасатели вспоминают товарищей, погибших при исполнении служебного долга.

В июле 2017 года МЧС России и Русская православная церковь подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает, что религиозные организации РПЦ будут участвовать в оказании помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций. Для этого МЧС обучит священников, сестер милосердия и добровольцев действиям по оказанию помощи людям, попавшим в экстремальную ситуацию.