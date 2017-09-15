Более 18 тыс. сотрудников МЧС поучаствуют в богослужениях в честь иконы Неопалимая купина

Бах назвал неверной информацию об исключении тяжелой атлетики из программы Олимпиады-2020Спорт 15 сентября, 18:53
Фазель: IIHF не видит оснований не допускать сборные России по хоккею на ОИ-2018Спорт 15 сентября, 18:46
Фазель: семь допинг-проб, взятых IIHF и ФХР в 2016 году, оказались положительнымиСпорт 15 сентября, 18:44
Минюст намерен в 20 раз увеличить штраф для пьяных пилотовОбщество 15 сентября, 18:40
Изменение климата грозит вымиранием рыбыСоциальная ответственность 15 сентября, 18:36
Завершена реконструкция шпиля здания МИД в МосквеОбщество 15 сентября, 18:35
Дети-беженцы сталкиваются с жестоким обращением и эксплуатациейСоциальная ответственность 15 сентября, 18:26
Риди: WADA во многом не согласно с NADO, требующим отстранения России от Игр-2018Спорт 15 сентября, 18:24
МОК: работа комиссии по допинг-пробам ОИ-2014 должна завершиться до конца годаСпорт 15 сентября, 18:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Более 18 тыс. сотрудников МЧС РФ примут участие в богослужениях в честь иконы Божией Матери Неопалимая купина 17 сентября, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"Участие сотрудников министерства в богослужениях в честь святыни Неопалимая купина уже стало доброй традицией. В этом году планируется участие около 18 тыс. сотрудников МЧС в более чем тысяче православных храмов России", - сказал собеседник агентства. Икона Неопалимая Купина издавна почиталась верующими как защитница от пожаров, стихийных бедствий и катастроф, связанных с огнем и молнией. Верующие православные пожарные считают ее своей "профессиональной" иконой.
В Москве праздничная литургия состоится в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя. В ней примут участие руководство МЧС, сотрудники министерства, центра "Лидер", отряда "Центроспас", курсанты ведомственных вузов. Также в этот день спасатели вспоминают товарищей, погибших при исполнении служебного долга.
В июле 2017 года МЧС России и Русская православная церковь подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает, что религиозные организации РПЦ будут участвовать в оказании помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций. Для этого МЧС обучит священников, сестер милосердия и добровольцев действиям по оказанию помощи людям, попавшим в экстремальную ситуацию.