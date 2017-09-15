Власти Челябинской области вручили награды детям за спасение людей

ЧЕЛЯБИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в пятницу вручил нагрудные знаки всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" трем детям, отличившимся при спасении людей. Об этом сообщает пресс-центр главного управления МЧС по региону.

"Трое юных героев, отличившихся при спасении людей - Екатерина Третьякова из Копейска, Владимир Лазарев и Ярослав Зверков из Челябинска - получили нагрудные знаки всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" из рук губернатора Челябинской области", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, Третьякова награждена за то, что вывела из горящего дома семилетнюю сестру Дашу и пятилетнего брата Колю. Зверков и Лазарев - за то, что спасли тонувшую на Первом озере в Челябинске женщину.

Фонд социально-культурных инициатив с ноября 2013 года проводит всероссийскую общественно-государственную инициативу "Горячее сердце", основной целью которой является чествование и выражение признательности детям и молодежи до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации. За три года существования инициативы наград были удостоены 385 лауреатов.