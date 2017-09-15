Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожарный из Чечни признан лучшим на Кавказе в рамках фестиваля "Созвездие мужества"

Общество Безопасная жизнь
15 сентября, 19:38 UTC+3 ТАСС

Теперь Муслим Манчиков намерен побороться за звание лучшего пожарного России 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 сентября. Победителем межрегионального этапа фестиваля МЧС России "Созвездие мужества" на Кавказе стал пожарный из Чечни Муслим Манчиков. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Чеченской Республике.

"В этом году пожарные СКФО собрались на территории Ставропольского края, чтобы выявить самого лучшего. Они демонстрировали свои знания в области тактической, технической, газодымозащитной и медицинской подготовок, а также сдавали спортивные нормативы. По итогам конкурса победителем был признан сотрудник пожарно-спасательной части № 31 по охране Грозненского района Чеченской Республики Муслим Манчиков", - сказали в пресс-службе.

Пожарный служит в МЧС России с 2011 года, является кандидатом в мастера спорта по пожарно-прикладному спорту. Неоднократно занимал призовые места на соревнованиях СКФО. На следующем этапе Манчиков поборется за звание лучшего пожарного России 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
12
Глава Рослесхоза призвал изменить образ отрасли
7
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконов
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
2
Аксенов предложил создать "клуб друзей по деоккупации Украины"
3
В Москве и Подмосковье от ветра пострадали 15 человек
4
Спортсмены лишены 75 медалей Олимпиад 2008 и 2012 годов после перепроверки проб
5
Тиллерсон: такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям
6
Кокорин вошел в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА
7
"Налог на AliExpress": смогут ли россияне делать покупки в иностранных интернет-магазинах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама