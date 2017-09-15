Пожарный из Чечни признан лучшим на Кавказе в рамках фестиваля "Созвездие мужества"

ТАСС, 15 сентября. Победителем межрегионального этапа фестиваля МЧС России "Созвездие мужества" на Кавказе стал пожарный из Чечни Муслим Манчиков. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Чеченской Республике.

"В этом году пожарные СКФО собрались на территории Ставропольского края, чтобы выявить самого лучшего. Они демонстрировали свои знания в области тактической, технической, газодымозащитной и медицинской подготовок, а также сдавали спортивные нормативы. По итогам конкурса победителем был признан сотрудник пожарно-спасательной части № 31 по охране Грозненского района Чеченской Республики Муслим Манчиков", - сказали в пресс-службе.

Пожарный служит в МЧС России с 2011 года, является кандидатом в мастера спорта по пожарно-прикладному спорту. Неоднократно занимал призовые места на соревнованиях СКФО. На следующем этапе Манчиков поборется за звание лучшего пожарного России 2017 года.