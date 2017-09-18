Камчатские спасатели направлены в Усть-Большерецк в рамках подготовки к приходу циклона

ТАСС, 18 сентября. МЧС в превентивных целях отправило группировку спасателей в Усть-Большерецкий район Камчатского края. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка министерства.

"В состав аэромобильной группировки вошли 20 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части. С собой у них есть все необходимое оборудование, которое может потребоваться в случае ухудшения обстановки", - сказали в ведомстве.

На месте они будут вести мониторинг паводковой обстановки и готовиться реагировать при ухудшении ситуации. Остальные подразделения края переведены в состояние повышенной готовности.

По прогнозу синоптиков, циклон подойдет к берегам Камчатки 20 сентября.