Камчатские спасатели направлены в Усть-Большерецк в рамках подготовки к приходу циклона

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ТАСС, 18 сентября. МЧС в превентивных целях отправило группировку спасателей в Усть-Большерецкий район Камчатского края. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка министерства.
"В состав аэромобильной группировки вошли 20 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части. С собой у них есть все необходимое оборудование, которое может потребоваться в случае ухудшения обстановки", - сказали в ведомстве.
На месте они будут вести мониторинг паводковой обстановки и готовиться реагировать при ухудшении ситуации. Остальные подразделения края переведены в состояние повышенной готовности.
По прогнозу синоптиков, циклон подойдет к берегам Камчатки 20 сентября.