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Академия государственной противопожарной службы МЧС РФ готовит специалистов для Абхазии

Общество Безопасная жизнь
18 сентября, 15:04 UTC+3

Обучение происходит на основании межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году

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СУХУМ, 18 сентября. /ТАСС/. Академия государственной противопожарной службы МЧС России готовит специалистов для Абхазии, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии в понедельник.

"31 гражданин Абхазии обучается в настоящее время в российской академии МЧС, в их числе шестеро первокурсников факультетов пожарной и техносферной безопасности", - отмечается в сообщении.

МЧС Абхазии отправляет курсантов в вузы МЧС России на основании межправительственного соглашения, подписанного в феврале 2010 года в Москве. 

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