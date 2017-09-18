Академия государственной противопожарной службы МЧС РФ готовит специалистов для Абхазии

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СУХУМ, 18 сентября. /ТАСС/. Академия государственной противопожарной службы МЧС России готовит специалистов для Абхазии, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии в понедельник.
"31 гражданин Абхазии обучается в настоящее время в российской академии МЧС, в их числе шестеро первокурсников факультетов пожарной и техносферной безопасности", - отмечается в сообщении.
МЧС Абхазии отправляет курсантов в вузы МЧС России на основании межправительственного соглашения, подписанного в феврале 2010 года в Москве.