Академия государственной противопожарной службы МЧС РФ готовит специалистов для Абхазии

СУХУМ, 18 сентября. /ТАСС/. Академия государственной противопожарной службы МЧС России готовит специалистов для Абхазии, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии в понедельник.

"31 гражданин Абхазии обучается в настоящее время в российской академии МЧС, в их числе шестеро первокурсников факультетов пожарной и техносферной безопасности", - отмечается в сообщении.

МЧС Абхазии отправляет курсантов в вузы МЧС России на основании межправительственного соглашения, подписанного в феврале 2010 года в Москве.