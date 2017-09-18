Пиротехники МЧС уничтожили более 200 снарядов времен войны в Калужской области

ТАСС, 18 сентября. Немецкие снаряды времен Великой Отечественной войны в количестве 206 единиц обнаружены и уничтожены в Щигровском районе Курской области. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Все снаряды одного калибра - 88 миллиметров, немецкого производства. Снаряды боевые, поэтому если бы на этом месте, к примеру, развели сильный костер, то снаряды могли бы сдетонировать. А учитывая суммарную мощность взрывчатого вещества, разрушения были бы очень серьезные", - цитируют в ведомстве начальника отдела специальных работ Курской области Андрея Хохлова.

Боеприпасы были найдены во время земляных работ. Пиротехники два дня извлекали их из грунта. После этого их вывезли на двух спецавтомобилях на полигон и уничтожили.

"Несмотря на то, что боеприпасы столько лет пролежали под метровым слоем земли, все они в отличном состоянии. На территории нашего района такие находки происходят нечасто. Бывали единичные случаи, укладка такого масштаба - впервые", - подчеркнули в МЧС.