Калужские пожарные-волонтеры в 2017 году спасли шесть человек и имущество на 72,5 млн руб.

Роухани: США "дорого заплатят", если Трамп откажется от ядерной сделки с ИраномМеждународная панорама 18 сентября, 19:27
Самый устойчивый итальянский бренд одежды определят в МиланеСоциальная ответственность 18 сентября, 19:17
Суд отклонил иск родственников Рауля Валленберга к ФСБОбщество 18 сентября, 19:08
Сборная России по баскетболу вернулась в Москву с чемпионата ЕвропыСпорт 18 сентября, 19:01
Певица Бьорк представит свой проект на Московской биеннале современного искусстваКультура 18 сентября, 18:58
В Израиле представили новый четырехтонный беспилотный танкМеждународная панорама 18 сентября, 18:51
В Орловской области программа расселения аварийного жилья выполнена на 100%Новости партнеров 18 сентября, 18:51
Рост не по плану: доход от акциза на топливо поможет строительству дорогЭкономика и бизнес 18 сентября, 18:50
ВВС США подтвердили крушение самолета и гибель пилота на базе в НевадеПроисшествия 18 сентября, 18:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 сентября. Добровольные пожарные Калужской области спасли шесть человек и имущество на 72,5 млн руб. с начала этого года. Такие данные привели в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"С начала года добровольные пожарные команды Калужской области 125 раз принимали участие в тушении пожаров в качестве дополнительных сил, самостоятельно ими потушено 16 пожаров. Спасено шесть человек, а также имущество на сумму 72,5 млн рублей", - сказали в пресс-службе.
На территории региона создана группировка добровольных пожарных в количестве 13,5 тыс. человек и 371 единицы техники. Это 260 добровольных команд.