Калужские пожарные-волонтеры в 2017 году спасли шесть человек и имущество на 72,5 млн руб.

ТАСС, 18 сентября. Добровольные пожарные Калужской области спасли шесть человек и имущество на 72,5 млн руб. с начала этого года. Такие данные привели в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"С начала года добровольные пожарные команды Калужской области 125 раз принимали участие в тушении пожаров в качестве дополнительных сил, самостоятельно ими потушено 16 пожаров. Спасено шесть человек, а также имущество на сумму 72,5 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

На территории региона создана группировка добровольных пожарных в количестве 13,5 тыс. человек и 371 единицы техники. Это 260 добровольных команд.