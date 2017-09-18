Сотрудники МЧС разъяснили правила безопасности жителям Псковской области

ТАСС, 18 сентября. Сотрудники МЧС провели рейд по безопасности в Куньинском районе Псковской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В понедельник отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам провел профилактический рейд в деревне Ущицы Куньинского района. Цель рейда - противопожарный инструктаж жителей и лиц категорий неблагополучных, многодетных и одиноких престарелых граждан и разъяснение им требований пожарной безопасности в жилых домах", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в ходе инструктажа было распространено семь памяток о мерах пожарной безопасности, девять листовок на темы "Действия граждан при обнаружении пожара", "Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту", "Соблюдение мер пожарной безопасности в лесах", проинструктировано шесть человек под роспись. "Проведено обследование пяти жилых домов, выявлено одно место проживания неблагополучных категорий граждан. Проведён один сход граждан, на котором присутствовало шесть человек", - отметил он.

Представитель регионального главка МЧС подчеркнул, что особое внимание сотрудники МЧС уделили гражданам, в чьих домах используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование. "Граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей", - сказал он.

По его словам, жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, рассказали об обстановке с пожарами на территории Куньинского района, основных причинах пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов.