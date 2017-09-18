Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудники МЧС разъяснили правила безопасности жителям Псковской области

Общество Безопасная жизнь
18 сентября, 20:59 UTC+3 ТАСС

В ходе инструктажа спасатели уделили особое внимание гражданам, использующим печное отопление и газовое оборудование

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 сентября. Сотрудники МЧС провели рейд по безопасности в Куньинском районе Псковской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В понедельник отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам провел профилактический рейд в деревне Ущицы Куньинского района. Цель рейда - противопожарный инструктаж жителей и лиц категорий неблагополучных, многодетных и одиноких престарелых граждан и разъяснение им требований пожарной безопасности в жилых домах", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в ходе инструктажа было распространено семь памяток о мерах пожарной безопасности, девять листовок на темы "Действия граждан при обнаружении пожара", "Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту", "Соблюдение мер пожарной безопасности в лесах", проинструктировано шесть человек под роспись. "Проведено обследование пяти жилых домов, выявлено одно место проживания неблагополучных категорий граждан. Проведён один сход граждан, на котором присутствовало шесть человек", - отметил он.

Представитель регионального главка МЧС подчеркнул, что особое внимание сотрудники МЧС уделили гражданам, в чьих домах используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование. "Граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей", - сказал он.

По его словам, жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, рассказали об обстановке с пожарами на территории Куньинского района, основных причинах пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
4
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 стран
2
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
3
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
4
Ракета комплекса "Искандер-М" запущена на максимальную дальность на учениях "Запад-2017"
5
СМИ: в центре Луганска взорван памятник десантникам
6
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
7
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
Темы дня
Новости партнеров
Реклама