Уральский доктор представлен к награде МЧС за спасение тонувшей женщины

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Врач отделения неотложной помощи амбулаторно-поликлинического отделения горбольницы №1 Первоуральска Свердловской области Вячеслав Дорохин представлен к награде МЧС "За спасение погибающих на водах". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
"Вячеслав Дорохин представлен Главным управлением МЧС России по Свердловской области к медали МЧС России "За спасение погибающих на водах" и по праву занимает место в номинации "Герои среди нас" регионального этапа всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества - 2017". 30 апреля вблизи деревни Пальники он спас женщину, которая вместе с мужем сплавлялась на лодке по реке", - отмечается в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, лодка наткнулась на бревно и перевернулась. "Вода была очень холодная, <…> плавать я умею, но много одежды, сапоги, все тянуло ко дну, начала терять сознание. Когда меня вытащили, я уже ничего не помню", - привела пресс-служба слова спасенной Марины Белых.
По данным пресс-службы, доктор с друзьями отдыхал на берегу, когда заметил в воде человека. "Я ее реанимировал, я выполнял свою работу. Выловили ее из воды два моих друга - Баженов Александр и Дмитрий", - уточнил Дорохин.